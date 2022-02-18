Хави об 1:1 с «Наполи»: «Результат очень несправедлив. Мы сыграли очень хорошо и заслужили больше одного гола»

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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями после матча плей-офф Лиги Европы против «Наполи» (1:1).

«Мы играли очень хорошо. Результат не так хорош, он мог быть куда лучше. Я думаю, что, учитывая, сколько мы создали, мы заслужили гораздо больше. Но мы должны хорошо сыграть в Неаполе. Такова наша реальность, но мы заслужили больше одного гола.

Было много явных моментов, но мы не действовали эффективно. Это уже был не матч с «Эспаньолом», и сегодня мы много ошибались. Но все так, как есть. 22-23 удара – хороший показатель.

По моим ощущениям, мы сыграли очень хорошо. Но нужно забивать. Результат очень несправедлив», – сказал Хави.

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