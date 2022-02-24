УЕФА осудил Россию из-за ситуации на Украине: «Готовы протянуть руку помощи украинскому народу»

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УЕФА осудил Россию на фоне ситуации на Украине.

«УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией в области безопасности, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину.

Как руководящий орган европейского футбола, УЕФА неустанно работает над развитием и продвижением футбола в соответствии с общими европейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости проявить солидарность с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу.

Мы рассматриваем эту ситуацию со всей серьезностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполнительным комитетом УЕФА и объявлены завтра», – сказано в заявлении организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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