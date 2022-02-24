«Дортмунд» и «РБ Лейпциг» о ситуации на Украине: «Наши мысли с народом страны. Мы потрясены и опечалены»

Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» выступили с заявлениями в связи с ситуацией, сложившейся в Украине.

Пресс-служба дортмундского клуба написала: «Мы потрясены и опечалены тем, что на европейской земле разразилась война.

решительно осуждает это вопиющее нарушение международного права. Наши мысли с народом Украины».

тоже отреагировал: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая форма войны неприемлема! Киев – побратим Лейпцига. У нас остались приятные воспоминания о поездке в Украину на матч против «Луганска» в 2018 году.

Мы глубоко потрясены тем, что происходит в стране сейчас. Наши мысли с теми, кого затронула эта ситуация. Надеемся на мир».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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