«Дортмунд» и «РБ Лейпциг» о ситуации на Украине: «Наши мысли с народом страны. Мы потрясены и опечалены»

Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» выступили с заявлениями в связи с ситуацией, сложившейся в Украине.
Пресс-служба дортмундского клуба написала: «Мы потрясены и опечалены тем, что на европейской земле разразилась война.
«Боруссия» решительно осуждает это вопиющее нарушение международного права. Наши мысли с народом Украины».
«РБ Лейпциг» тоже отреагировал: «Шокированы тем, что происходит в Украине. Любая форма войны неприемлема! Киев – побратим Лейпцига. У нас остались приятные воспоминания о поездке в Украину на матч против «Луганска» в 2018 году.
Мы глубоко потрясены тем, что происходит в стране сейчас. Наши мысли с теми, кого затронула эта ситуация. Надеемся на мир».
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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