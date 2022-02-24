Директор «Северного потока-2» Варниг вышел из наблюдательного совета «Шальке»

Директор «Северного потока-2» Маттиас Варниг вышел из наблюдательного совета .

66-летний менеджер занимал должность в руководстве немецкого клуба с 2019 года. Его назначил – главный спонсор «Шальке». Ранее клуб решил убрать логотип «Газпрома» с формы.

Сегодня Варниг подал в отставку. Клуб поблагодарил его за преданность.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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