Директор «Северного потока-2» Варниг вышел из наблюдательного совета «Шальке»

Директор «Северного потока-2» Маттиас Варниг вышел из наблюдательного совета «Шальке».
66-летний менеджер занимал должность в руководстве немецкого клуба с 2019 года. Его назначил «Газпром» – главный спонсор «Шальке». Ранее клуб решил убрать логотип «Газпрома» с формы.
Сегодня Варниг подал в отставку. Клуб поблагодарил его за преданность.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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