Джеко о 0:2 от «Ливерпуля»: «Одна из лучших команд Европы не могла ничего создать 65 минут. Уходим с высоко поднятыми головами»

Нападающий поделился мыслями после поражения от (0:2) в первом матче 1/8 финала .

«Единственное, чего нам сегодня не хватило, – это победа. Мы очень хорошо играли на протяжении 65 минут, у нас были моменты, и мы ничего не давали создать одной из лучших команд Европы.

Обидно пропустит с углового, обычно мы хорошо играем на них. Такова проблема при игре против сильных команд: если ты не реализуешь моменты, они накажут тебя.

Мы пытались сделать все, каждый игрок отдал все силы. Этого не было достаточно. Проиграв, мы уходим с поля с высоко поднятыми головами, потому что знаем, что отдали все силы.

Мы будем бороться до конца. Этот результат точно не назовешь положительным, но мы должны сначала сконцентрироваться на Серии А. Увидим, что будет дальше», – сказал Джеко для Amazon Prime Italia.