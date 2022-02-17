Клопп о 2:0 с «Интером»: «У «Ливерпуля» был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы заслуженно выиграть»

Главный тренер поделился мыслями после победы над (2:0) в .

«Нам нужно было найти способ достичь результата. Думаю, что мы хорошо начали матч.

Мы не слишком хорошо защищались, поскольку наши крайние защитники оставались один на один против чужого игрока. Так быть не должно.

По такой игре нужно дольше сохранять мяч, а это получалось нечасто.

Но нельзя приехать к такому сопернику и надеяться, что у вас будет блестящий день. У нас был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы заслуженно выиграть, потому что мы забили два замечательных гола.

Да, у них были моменты, но в основном это контратаки, когда мы теряли мячи.

Я доволен всем, кроме того, что получил травму связок голеностопного сустава. Он мог продолжать играть, так что, возможно, это хороший знак. Его голеностоп опух», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» выиграл все матчи в этой ЛЧ – теперь досталось «Интеру» (7 из 7!). Помогли коронные стандарты