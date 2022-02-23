«Режим Путина использует для пропаганды любое спортивное мероприятие в РФ. Мы бы не поехали в Москву, если бы все зависело от меня». Министр спорта Польши о матче с Россией

Министр спорта Камиль Бортничук против поездки сборной на матч с Россией в Москву.

– Стоит ли сборной Польши лететь в Москву на стыковой матч с Россией на фоне событий на восточной границе Украины?

– Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву.

– Почему?

– Потому что я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом для пропаганды.

В то же время я прекрасно осознаю, что отказ от этого матча будет болезненным для наших болельщиков, потому что сборную, вероятно, накажут техническим поражением, – сказал Бортничук.

Ранее стало известно, что Минспорта Польши хочет переноса стыкового матча ЧМ-2022 с Россией на нейтральное поле из-за признания ДНР и ЛНР.

Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу проведения матча Россия – Польша в Москве 24 марта.

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