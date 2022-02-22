Депутат Журова о переносе матча с Польшей: «А что в может случиться? Если только они собираются бомбить Москву, и их министр знает об этом, а мы нет»

Светлана Журова высказалась о возможном переносе матча между сборными России и Польши.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ отреагировала на слова министра спорта Польши Камиля Бортничука, который выступил с предложением о переносе стыкового матча отбора ЧМ-2022 на нейтральное поле из-за признания Россией ДНР и ЛНР.

«Это только политика, здесь вообще не про спорт. Польский министр опасается за безопасность? А что в Москве может случиться? Это самый безопасный город. Если только они собираются бомбить Москву, и он знает об этом, а мы нет. Тогда пусть предупредит (смеется). Другой причины я не вижу.

УЕФА обычно спокойно относится к политике, но посмотрим, все в этом мире меняется. Им нравится проводить соревнования, и мне кажется, они были довольны проведением ЧМ по футболу и Европы, [Санкт-Петербургу] даже больше матчей дали. Поэтому они больше уверены в безопасности, чем кто-то другой.

Перенос будет возможен только если кто-то еще начнет бойкотировать и объединяться. Тогда УЕФА может принять меры и вступать в переговоры», – сказала Журова.