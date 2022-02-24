Мбаппе вновь отклонил предложение «ПСЖ» о контракте. В «Реале» он будет зарабатывать меньше

отказывается продлевать контракт с .

Форвард отклонил очередное предложение парижан о подписании нового соглашения. Минувшим летом «ПСЖ» предложил игроку долгосрочный контракт, по которому он смог бы заработать более 90 млн евро до уплаты налогов. Кроме того, в проекте соглашения содержалось обещание о том, что спортивный проект «ПСЖ» будет конкурентоспособным в еврокубках.

На прошлой неделе стороны провели как минимум одну встречу по поводу контракта, и «ПСЖ» по-прежнему пытается убедить игрока подписать новое соглашение. Сейчас французский клуб предлагает Мбаппе контракт сроком на два года.

«ПСЖ» хочет, чтобы Килиан был игроком команды во время ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Предполагается, что после турнира игрок получит возможность уйти.

Несмотря на все попытки, что предпринимает «ПСЖ», Мбаппе отклоняет все поступающие ему предложения.

Отмечается, что Килиан очень любит «ПСЖ». Одна из причин, по которой он хотел уйти минувшим летом, – то, что трансфер позволил бы «ПСЖ» заработать большую сумму.

«Реал» с уважением относится к профессионализму, который проявляет Мбаппе, и верит, что решение будет принято в скором времени. Мадридский клуб не давит не игрока.

В Килиан будет зарабатывать меньше, чем в «ПСЖ». Деньги его не мотивируют.