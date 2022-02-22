Ротен о «ПСЖ» и Мбаппе: «Вероятность его ухода достигала 99% в августе, а сейчас – 65%. Если удастся пройти «Реал», это сыграет в пользу парижан»

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Жером Ротен оценил шансы трансфера Килиана Мбаппе в «Реал» из «ПСЖ» летом.

«По моей информации, отношения между Килианом Мбаппе и «ПСЖ» улучшились.

Вероятность того, что он уйдет, достигала 99% в августе. Сейчас ситуация улучшилась настолько, что шансы теперь составляют 65%. Также я слышал, что ситуация может измениться в любой момент.

Согласно мнениям, которые я услышал, сыграть на пользу парижан может успех в противостоянии с «Реалом» в ЛЧ», – цитирует Ротена Get French Football News со ссылкой на RMC.

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