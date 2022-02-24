Арсен Адамов: «В Рамадан появляется больше сил, энергии. Конечно, это трудно, но так надо»

рассказал о влиянии Рамадана на подготовку к матчам.

– Знаю, что вы глубоко верующий человек. Соблюдаете пост в Рамадан. Непросто для футболиста?

– Конечно, это трудно, когда идут тренировки и матчи, но так надо. В этот месяц не можешь есть с четырех утра до восьми вечера. Пьешь много воды. Само питание не меняется.

– Слышал, пока идет пост, футболисты переживают серьезный спад физической формы. Вы – тоже?

– Лично я в этот месяц провел свой лучший отрезок сезона в «Урале». Четыре хорошие игры были. Непросто, когда не ешь и не пьешь перед матчами, но в Рамадан у тебя появляется больше сил, энергии. Поэтому я не боюсь, что случится какой-то спад, из-за которого буду проигрывать конкуренцию.

– Для некоторых людей бывают исключения в Рамадан. Футболисты в эту категорию не попадают?

– Я один раз пропустил пост, когда мы играли в Москве с «Химками». Было очень трудно.

– Потом пост можно каким-то образом компенсировать?

– Да. Допустим, ты пропустил пост. В таком случае должен накормить бедную семью, чтобы этот день тебе засчитался. После того как я пропустил пост из-за игры с «Химками», отправил деньги нуждающимся.

– Как вы нашли этих людей?

– Я знаю семьи в селе, которые нуждаются в деньгах. Нашел номер этих людей через мою семью. Мама помогла отправить деньги.

– Есть место, которое вы мечтаете посетить в качестве паломника?

– Хочу совершить Хадж, полететь в Саудовскую Аравию и посетить Мекку. Для этого нужно найти время, – сказал защитник .