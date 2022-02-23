Данил Пруцев: «Спартак» – новый уровень в моей карьере. Попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня»

Теги Спартак премьер-лига Россия Чемпионат.com Данил Пруцев Питание Паоло Ваноли Футбол

Данил Пруцев назвал футболистов «Спартака» игроками высочайшего уровня.

«Спартак» – новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.

Тренировки Ваноли – интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал.

Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают.

В «Спартаке» мне все это очень интересно! И надеюсь, у нас все получится», – сказал полузащитник красно-белых.

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