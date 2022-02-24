«Хаммарбю» заявил, что из-за ситуации на Украине Сведберг не перейдет в «Локомотив»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Швеция Хаммарбю возможные трансферы Политика Виллиот Сведберг Футбол

В шведском «Хаммарбю» объявили о срыве трансфера Виллиота Сведберга в «Локомотив» на фоне ситуации в Украине.

– Насколько ситуация на Украине повлияла на несостоявшийся переход Сведберга в «Локомотив»?

– Очень сильно, если говорить о нас. Если говорить о Сведберге, то тут нужно учитывать его семью. Но мы отнеслись к этому очень серьезно, это особая ситуация.

 – Трансфер сорвался из-за этого?

– Можно так сказать. Мы должны были принять это во внимание, что мы и сделали. К тому же у нас не было нужны продавать его. Но, конечно, это сыграло очень большую роль, – сказал спортивный директор «Хаммарбю» Йеспер Янссон.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился о трансфере Сведберга и мог заплатить за 18-летнего хавбека 4,5+2,5 млн евро.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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