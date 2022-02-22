«Локомотив» договорился о переходе 18-летнего хавбека Сведберга. Трансфер станет рекордным для «Хаммарбю»

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«Локомотив» договорился о трансфере полузащитника «Хаммарбю» Виллиота Сведберга.

По информации Expressen, клубы согласовали трансфер 18-летнего хавбека, осталось только обсудить детали сделки.

В ближайшее время швед пройдет медосмотр и подпишет контракт с железнодорожниками.

Сумма трансфера Сведберга не уточняется, но отмечается, что он станет рекордным в истории «Хаммарбю». Ранее самой выгодной продажей клуба был трансфер полузащитника Акинкунми Амоо, который перешел в «Копенгаген» за 50 миллионов шведских крон (около 4,68 млн евро).

Ранее сообщалось, что «Хаммарбю» не продаст Сведберга «Локомотиву» дешевле 6-7 млн евро.

Виллиот забил 3 гола в 24 матчах за «Хаммарбю» во всех турнирах, включая гол в Лиге конференций.

Он также играл за все юношеские сборные Швеции от U15 до U19. Его статистика – здесь.

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