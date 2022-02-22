«Локомотив» заплатит за Сведберга 4,5+2,5 млн евро. До лета хавбек останется в аренде в «Хаммарбю»

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«Локомотив» может заплатить до 7 млн евро за Виллиота Сведберга.

Московский клуб договорился о переходе 18-летнего полузащитника «Хаммарбю».

По информации «РБ Спорт»», за трансфер железнодорожники заплатят 4,5 млн евро плюс 2,5 млн бонусов.

До лета Сведберг будет выступать в Швеции – «Локомотив» оставит его в «Хаммарбю» на правах аренды.

Виллиот забил 3 гола в 24 матчах за «Хаммарбю» во всех турнирах, включая гол в Лиге конференций.

Он также играл за все юношеские сборные Швеции от U15 до U19. Его статистика – здесь.

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