«Локомотив» заплатит за Сведберга 4,5+2,5 млн евро. До лета хавбек останется в аренде в «Хаммарбю»

«Локомотив» может заплатить до 7 млн евро за Виллиота Сведберга.
Московский клуб договорился о переходе 18-летнего полузащитника «Хаммарбю».
По информации «РБ Спорт»», за трансфер железнодорожники заплатят 4,5 млн евро плюс 2,5 млн бонусов.
До лета Сведберг будет выступать в Швеции – «Локомотив» оставит его в «Хаммарбю» на правах аренды.
Виллиот забил 3 гола в 24 матчах за «Хаммарбю» во всех турнирах, включая гол в Лиге конференций.
Он также играл за все юношеские сборные Швеции от U15 до U19. Его статистика – здесь.