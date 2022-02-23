Депутат Журова о переносе финала ЛЧ: «Безопасности матча в Петербурге не грозит ничего. УЕФА знает, что Россия прекрасно проводит крупные соревнования»

Светлана Журова выступила против переноса финала чемпионов из Санкт-Петербурга.

За бойкот финала турнира в Санкт-Петербурге ранее выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она положительно ответила на вопрос о том, стоит ли английским клубам бойкотировать финальный матч в России по политическим причинам.

«Нужно ждать реакции УЕФА. А они на данный момент не говорили о переносе. Это, конечно, замечательно, что МИД различных стран выступают сейчас, но юридическую и финансовую нагрузку по переносу несет УЕФА, есть и определенные гарантии и договоренности со страной.

Безопасности матча в Петербурге не грозит ничего. Только если МИД Великобритании не знает что-то такое, чего мы не знаем сейчас, как, например, поляки начали раздувать сейчас. Причин переносить спортивные соревнования из России нет.

Мы уже видели подобный пример, когда из Белоруссии перенесли чемпионат мира по хоккею. Но тогда ссылались не на политику, а на то, что небезопасно, что были массовые волнения. Но в России-то нет волнений никаких.

УЕФА знает, что Россия на прекрасном организационном уровне проводит такие крупные соревнования, мы одни из первых в мире в этом плане. Не просто так же Петербург получил это право.

Я понимаю, что сейчас начнутся рекомендации разнообразных МИД. Сейчас так много спекуляций на этот счет. И ведь таких предложений и в таком количестве не было ни после ситуации с Крымом, ни после Абхазии и Осетии. Никто же тогда не предлагал забирать у России соревнования.

А можно узнать у иностранных коллег, а что случилось? Почему тогда не реагировали, а сейчас переносите политику на спорт? Пошла такая бурная реакция на спорт. Переносите это в политическое поле, при чем здесь спорт?» – сказала Журова.