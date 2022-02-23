Хави: «Дембеле оставался профессионалом, зная, что не будет включен в состав «Барсы». С ним никаких проблем, мне он нравится»

Хави назвал вингера футболистом, который ему нравится, и профессионалом.

«Контракт Усмана рассчитан до июня. Я вижу, что он счастлив, он также ведет себя как настоящий профессионал. У меня не было с ним никаких проблем.

Я много чего слышал про него, но он, зная, что не будет включен в состав, все равно оставался профессионалом. Он следит за собой, качественно тренируется и находится в хороших отношениях с другими игроками.

Вот почему мы решили, что он будет играть. Если бы он вел себя не как профессионал, это было бы совсем другое дело.

Посмотрим, что нас ждет до конца сезона. Мне этот игрок нравится», – заявил главный тренер «Барселоны».

Дембеле благодарен Хави за то, что тот разрешил ему играть. Усман хочет остаться в «Барсе»