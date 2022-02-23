Дембеле благодарен Хави за то, что тот разрешил ему играть. Усман хочет остаться в «Барсе»

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Усман Дембеле хочет остаться в «Барселоне».

По данным Diario Sport, таков приоритет французского вингера по состоянию на конец февраля.

Дембеле очень благодарен тренеру Хави, который, несмотря на ситуацию в зимнее трансферное окно и противостояние француза с клубом, оставил его в составе и предоставляет игровую практику.

В «Барселоне» не очень верят, что получится договориться с Дембеле о контракте. Каталонский клуб не закрывает дверь для переговоров, но не будет предпринимать шагов – все будет зависеть от самого футболиста.

«Барселона» уже не предложит Дембеле тех условий, на которые была готова зимой.

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