Дембеле благодарен Хави за то, что тот разрешил ему играть. Усман хочет остаться в «Барсе»

хочет остаться в «Барселоне».

По данным Diario Sport, таков приоритет французского вингера по состоянию на конец февраля.

Дембеле очень благодарен тренеру , который, несмотря на ситуацию в зимнее трансферное окно и противостояние француза с клубом, оставил его в составе и предоставляет игровую практику.

В «Барселоне» не очень верят, что получится договориться с Дембеле о контракте. Каталонский клуб не закрывает дверь для переговоров, но не будет предпринимать шагов – все будет зависеть от самого футболиста.

уже не предложит Дембеле тех условий, на которые была готова зимой.