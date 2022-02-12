Ондуа стремится открыть детский дом в России: «Хочу, чтобы дети всего мира улыбались!»

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Российский полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа высказался о своих амбициях.

– С детства люблю атлетичный и быстрый футбол Германии. Теперь я уже здесь, так что новая мечта – выигрывать титулы и получить свой шанс в сборной России.

– А вне футбола?

– Как можно больше оберегать детей, которые растут без родителей. Развивать свой детский дом в Камеруне и открыть еще один в России. Хочу, чтобы дети всего мира улыбались! – сказал Ондуа.

Россиянин Гаэль Ондуа на связи: мечтает попасть в сборную, наслаждается Белгородом и улучшает детский дом в Камеруне

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