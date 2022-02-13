Ондуа отказался ехать с Камеруном на Кубок Африки: «С детства я мечтал играть за сборную России»

Полузащитник , рожденный в Камеруне, рассказал о стремлении играть за сборную России.

– Недавно закончился . Ты бы в теории мог поехать туда со сборной ?

– Если бы согласился на вызов в сборную Камеруна, то да. Меня туда приглашали, но я отказался.

– Почему?

– Потому что с самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего – профессией футболиста я овладел именно там. И хочу отблагодарить Россию своей игрой за сборную – за все то, что она для меня сделала.

– Что тебе необходимо сделать, чтобы тренерский штаб обратил на тебя внимание?

– Пахать! Я знаю, что каждый новый матч – это шанс заявить о себе. Что себя нужно отдавать не на 100%, а на 200%. Также знаю, что большинство сборников, за исключением нескольких футболистов, играет в России. Так что мне надо работать вдвойне, помогать своей команде и делать все, чтобы она поднималась выше и выше, – сказал Ондуа.