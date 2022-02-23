Линекер о предложении министра иностранных дел Великобритании бойкотировать финал ЛЧ: «А ее партия вернет пожертвования от российских доноров?»

отреагировал на призыв бойкотировать финал Лиги чемпионов в России.

За бойкот финала турнира в Санкт-Петербурге ранее выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она положительно ответила на вопрос о том, стоит ли английским клубам бойкотировать финальный матч в России по политическим причинам.

«А ее партия (Трасс состоит в Консервативной партии Великобритании – прим. Sports.ru) вернет пожертвования от российских доноров?

Оказать давление на молодых футболистов, чтобы они заняли жесткую позицию в отношении России, поскольку правительство не занимает жесткой позиции в отношении России», – написал бывший футболист сборной Англии и ТВ-эксперт в твиттере.