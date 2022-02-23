ВЭБ.РФ продолжит исполнять свои обязательства, несмотря на санкции. Госкорпорация владеет 77% акций ЦСКА

ВЭБ.РФ продолжит исполнять обязательства перед , несмотря на санкции Минфина США.

Госкорпорации принадлежит мажоритарный пакет акций (77,63%) армейского клуба.

«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов.

ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии – способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан», – говорится в заявлении пресс-службы .РФ.