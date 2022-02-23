«Барса» отклонила предложение от криптобиржи на 70 млн евро в год летом из-за недоверия к отрасли. Сделка со Spotify будет менее выгодна

отказалась от 70 млн евро в год из-за недоверия к криптоиндустрии.

Такую сумму – плюс 20-процентный бонус – каталонскому клубу предлагала криптовалютная биржа по сделке о титульном спонсорстве.

Но совет директоров «Барсы» и президент клуба Жоан Лапорта решили отклонить предложение, поскольку с опаской относится к этой отрасли, считая ее рискованной, изменчивой и неэтичной.

От криптовалютных бирж было несколько предложений – все они предлагали больше денег, чем музыкальный сервис Spotify, который в ближайшее время должен стать официальным спонсором «Барсы».

Сейчас переговоры «Барселоны» и Spotify находятся в заключительной стадии, клуб будет получать от компании 70-75 млн евро в год.

Однако эта сделка будет для каталонцев менее выгодной, чем вариант с криптобиржей, так как Spotify получит права на нейминг стадиона «Камп Ноу», а также право на размещение логотипа на тренировочной форме и и экипировке женской команды.