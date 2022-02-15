Глава «Реала» Перес хочет назначить экс-директора «Барсы» Ревертера в свою компанию ACS Group

Генеральный директор «Барселоны» Фран Ревертер может перейти на новое место работы.

Ревертер подал в отставку 8 февраля. Тем не менее, он продолжит работать в клубе до тех пор, пока «Барса» не наймет нового человека на эту должность.

Президент хочет предложить Ревертеру должность корпоративного генерального директора компании ACS Group. Ранее этот пост долгие годы занимал Анхель Гарсия Альтосано – один из тех людей, которым Перес доверяет больше всего. Теперь 73-летний Альтосано уйдет на пенсию.

Сообщается, что на встрече с директорами «Барсы», которая состоялась несколько месяцев назад, Перес сказал: «Я не буду подписывать ваших игроков, но я подпишу вашего генерального директора».

ACS Group – компания, занимающаяся строительством и телекоммуникациями. Флорентино Перес занимает в ней должность председателя правления и генерального директора.