«Барса» объявит о сделке со Spotify в понедельник. Клуб хочет сохранить лого ЮНИСЕФ на футболке

завершает переговоры со Spotify о титульном спонсорстве.

Каталонцы планируют объявить о соглашении в понедельник, 21 февраля.

Одним из последних пунктов обсуждения сторон стал логотип ЮНИСЕФ, размещенный на задней части футболки клуба.

«Барселона» хочет продолжить сотрудничество с международной организацией и намерен сохранить ее логотип на форме на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «Барселона» должна получить от Spotify 280 миллионов евро за 3 года. Также ожидается, что стадион «Барсы» будет называться «Spotify Камп Ноу».

Spotify станет титульным спонсором «Барсы» за 90+ млн евро в год. Мегасделка с бизнесменом, который хотел купить «Арсенал»