Тебас об экономике Ла Лиги без Месси: «Ноль последствий. Уход одной-двух звезд не влияет. Серия А не начала расти после прихода Роналду»

Уход Лионеля Месси не повлиял на чемпионат , считает президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Летом 2021 года нападающий ушел из «Барселоны» и стал игроком .

– Возникли ли экономические последствия для Ла Лиги из-за ухода Месси? И возникнут ли?

– Нет. Ноль последствий. Уход одной-двух отдельных звезд, как в случае с Роналду, например, не влияет.

Смотрите, Серия А не начала расти после прихода Криштиану. Мы только что подписали контракт с ESPN на восемь лет. Как вы думаете, они знают, кто будет играть в Ла Лиге через восемь лет? Не знают, никто не знает.

Но они знают, что наша лига экономически платежеспособна и что хорошие игроки здесь всегда будут, – заявил Тебас.