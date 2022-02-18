Тебас об экономике Ла Лиги без Месси: «Ноль последствий. Уход одной-двух звезд не влияет. Серия А не начала расти после прихода Роналду»

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Уход Лионеля Месси не повлиял на чемпионат Испании, считает президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Летом 2021 года нападающий ушел из «Барселоны» и стал игроком «ПСЖ».

– Возникли ли экономические последствия для Ла Лиги из-за ухода Месси? И возникнут ли?

– Нет. Ноль последствий. Уход одной-двух отдельных звезд, как в случае с Роналду, например, не влияет.

Смотрите, Серия А не начала расти после прихода Криштиану. Мы только что подписали контракт с ESPN на восемь лет. Как вы думаете, они знают, кто будет играть в Ла Лиге через восемь лет? Не знают, никто не знает.

Но они знают, что наша лига экономически платежеспособна и что хорошие игроки здесь всегда будут, – заявил Тебас.

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