Эмери об 1:1 с «Ювентусом»: «Вильярреал» не испугался и показал себя зрелой командой»

отметил зрелую игру «Вильярреала» против .

В первом матче 1/8 финала чемпионов испанский и итальянский клубы не выявили победителя (1:1).

«Мы не испугались и показали себя зрелой командой. Мы могли сравнять счет еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором.

Главное, что мы проявили зрелость. Мы пропустили, но вернулись в игру, сравняли и стремились к победе. Надо ехать в Турин и побеждать.

[о Влаховиче] Он делает разницу. Он забил на первой же минуте и мог забить еще. Сложно сдерживать его на протяжении всего матча. Но в целом нам все же удалось выключить его и Морату из игры», – сказал главный тренер .

«Юве» не выиграл на старте плей-офф 5-й год подряд – хотя Влахович забил рекордно быстро. «Челси» победил, потеряв 2-х игроков. Детали и реакции вечера ЛЧ