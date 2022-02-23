«Ювентус» 5 лет подряд не побеждает в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

пятый год подряд не смог выиграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Массимилиано Аллегри в этом сезоне начала плей-офф турнира с ничьей с (1:1).

В 2018 году туринцы также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). После этого были три поражения кряду – от «Атлетико» (0:2), «Лиона» (0:1) и «Порту» (1:2).

В четвертьфинал «Юве» на этом отрезке прошел дважды – в 2018-м, обыграв «Тоттенхэм» в ответном матче (2:1), и в 2019-м, разгромив «Атлетико» (3:0).

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Ювентус».