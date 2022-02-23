Аллегри о Рабьо: «Он допустил очевидную ошибку, не побежав за Парехо»

признал ошибку перед голом в ворота «Ювентуса».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против (1:1) сравнял счет на 66-й минуте, оставшись без присмотра в штрафной площади туринцев.

«Это была очевидная ошибка, потому что в том эпизоде было похоже, что на Влаховиче сфолили, мы остановились, соперник тоже, и Парехо остался один в штрафной.

У них нет центрфорварда, поэтому они не могут делать длинные передачи вперед, и мы знали, что подобных моментов следует опасаться.

Ситуация была – шестеро против одного, Рабьо не побежал за Парехо, счет стал равным. Мы должны были сыграть лучше.

В целом, я скажу, что команда сыграла неплохо, был риск пропустить в первом тайме, потом мы могли забить, но часто попадали в офсайд, у соперника была очень высокая линия обороны.

Теперь нет правила выездного гола, так что нас ждет по сути финал. Нужно побеждать, вариантов нет», – сказал тренер .