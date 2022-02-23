Влахович о дебюте в ЛЧ: «Я недоволен, ведь мы не выиграли. Уже забыл этот матч»

недоволен своим дебютом в , несмотря на быстрый гол.

Нападающий , который забил на 32-й секунде в игре 1/8 финала против (1:1), поделился впечатлениями после матча.

«Моя мечта стала явью в «Ювентусе», но я недоволен, потому что мы не выиграли, хотя все хотели победить. Этого не случилось, двигаемся дальше.

Думаю, мы сделали то, что и запланировали в раздевалке, но, естественно, многое зависит и от соперника. Мы поздравили «Вильярреал» с игрой.

Я лично забыл уже этот матч, нужно думать о следующей игре.

Что касается моего празднования гола (форвард изобразил рукой жест разговора – прим. Sports.ru), я не понимаю, почему люди всегда выискивают противоречия.

Я не читаю газеты, и жест не был посвящен критикам, он был адресован члену моей семьи. Вот и все», – сказал Влахович.

«Юве» не выиграл на старте плей-офф 5-й год подряд – хотя Влахович забил рекордно быстро. «Челси» победил, потеряв 2-х игроков. Онлайн вечера ЛЧ: детали и реакции