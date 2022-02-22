При Сульшере некоторые игроки «МЮ» могли пропускать матчи в гостях, которые им не нравились. Рангником недовольны, так как «он слишком много кричит»

Игроки недовольны тренером .

Несколько источников описывают ситуацию в клубе словом «хаос» и считают, что это стало причиной, по которой ушли и Киран Маккенна. Многие сотрудники, приходившие в «МЮ» за последние годы, были удивлены хаосом, который царит в клубе, пишет The Independent.

Футболисты чувствуют, что к ним относятся по-разному. При Оле-Гуннаре Сульшере некоторые игроки получали преимущество, тренер защищал их, в то время как иная группа футболистов не получала таких возможностей. Некоторые игроки из-за небольших жалоб получали шанс пропустить выездную игру, на которую не очень хотели ехать.

Узнав, что некоторые футболисты использовали Сульшера таким образом, Рангник был в ярости. «Он разнес их», – сообщил источник. Такая манера общения тренера с футболистами привела к утечкам. В частности, игроки «МЮ» жалуются, что Рангник «слишком много кричит».

Некоторые футболисты считают, что упражнения, которые дает ассистент Рангника Крис Армас, не связаны с игровыми ситуациями. Кроме того, тот факт, что у него нет опыта работы с топ-клубами, влияет на отношение игроков.

Футболисты знают, что Рангник не будет работать с «МЮ» в следующем сезоне, и это понижает его авторитет в команде.