Ральф Рангник: «Говорить, что такой клуб, как «МЮ», должен всегда играть в 1/2 ЛЧ... О многих можно так сказать, и некоторые из этих команд даже не высших лигах»

высказался о результатах «Манчестер Юнайтед» в

– регулярно называют одним из самых крупных клубов мира, но за последние 10 лет команда не заходила дальше четвертьфинала Лиги чемпионов. Как вы считаете, клуб должен выходить в четвертьфинал, полуфинал или в финал, чтобы считаться одним из лучших в мире?

– Да, но нужно быть реалистичными. Должны быть причины, по которым такое случалось в прошлом, но нас не должно слишком интересовать то, что происходило пять, шесть, семь, восемь лет назад. Жизнь – это настоящее время, а также, возможно, ближайшие дни и недели.

У нас есть шанс на четвертьфинал Лиги чемпионов, но, чтобы сделать это, нужно показать, что мы этого достойны и можем обыграть «Атлетико». Если получится, то это даст нам еще один толчок и, конечно, усилит уверенность игроков. Посмотрим, что случится после этого.

Говорить, что такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», должен всегда играть в полуфинале Лиги чемпионов... Я могу назвать еще несколько европейских команд, к которым тоже можно применить такую формулировку, а некоторые из них даже не играют в высшем дивизионе. Только в Германии я могу назвать четыре таких команды, – сказал тренер «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» сыграет с в гостях завтра, 23 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.