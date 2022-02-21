Фред о Рангнике: «Топ-тренер. Он в клубе, чтобы помочь. Подход отличается от предыдущего тренера, мы должны адаптироваться»

Полузащитник охарактеризовал главного тренера .

«Это топ-тренер, который пришел в клуб, чтобы помочь нам. Ральф просто хочет, чтобы я сделал все возможное. Он знает, какая у меня энергия, каким качеством я обладаю.

Конечно, его подход к работе отличается от подхода предыдущего тренера, но мы должны адаптироваться к этому. Мы должны начать все сначала. Это нелегко, но мы должны выкладываться на тренировках изо всех сил.

У нас были хорошие и не очень хорошие результаты в последних нескольких играх, надо продолжать совершенствоваться. Впереди напряженный месяц с множеством важных игр, поэтому нам нужно продолжать выкладываться по максимуму», – сказал Фред.