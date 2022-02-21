Невилл о матчах «МЮ» с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»: «Невозможно представить, что он наберет 7-9 очков. 3-5, возможно»

Гари Невилл прикинул, сколько очков «МЮ» может взять в матчах с топ-командами .

«Невозможно представить, что наберет 7-9 очков в выездных матчах с и и домашней игре с «Тоттенхэмом».

Как болельщик «Юнайтед», я надеюсь, что результаты будут именно такими, но он вполне может набрать 3, 4, 5 очков в этих играх. На протяжении последних 5-10 лет это ровно те игры, в которых ты можешь проиграть.

На месте Рангника я бы планировал, что в этих матчах очки будут потеряны. Не то чтобы я хотел, чтобы это случилось, но это возможно. Поэтому пригодятся очки, набранные в недавних матчах. «МЮ» в неплохом положении, несмотря на то, что у «Арсенала» есть матчи в запасе, как и у .

С нетерпением жду матча с «Атлетико» и надеюсь на то, что «МЮ» проведет хороший матч, но важно добиваться результата по выходным. Крайне важно занять место в топ-4», – сказал бывший защитник манкунианцев.