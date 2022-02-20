Рангник о 4:2 с «Лидсом»: «Лучший ответ на статьи о разногласиях в раздевалке «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лидс Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник считает победу над «Лидсом» (4:2) ответом на слухи о разобщенности игроков.

«Получилось похоже на игру с «Вест Хэмом» (1:0). Тогда тоже была эмоциональная концовка с голом на последней минуте. Но сегодняшняя победа важнее. Мы не просто победили – мы победили после того, как соперник сравнял счет.

Это лучший ответ из возможных. Идеальный в плане зрелости, единства. Лучший ответ на некоторые статьи, в которых утверждалось о разногласиях в раздевалке.

Думаю, в таком матче, как сегодня, можно выиграть только благодаря коллективной работе, и это, не считая трех очков, важнее всего», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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