Депутат Терюшков: «Россия – самая безопасная страна в мире. Если у польского министра есть вопросы, пусть приедет и посмотрит, как мы проводим матчи»

Депутат Госдумы назвал Россию самой безопасной страной в мире.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном переносе матча между сборными России и Польши в квалификации ЧМ-2022.

Игра должна пройти 24 марта в Москве на «ВТБ Арене».

«У нас спорт всегда был вне политики, тем более такие организации, как ФИФА и УЕФА, всегда своими основными мыслями это ретранслировали.

То, что заявил министр спорта Польши, не имеет под собой никаких юридических оснований. Турнир может переноситься из-за боевых действий внутри государства, если есть предпосылки к опасности для игроков, тренеров, болельщиков. А не так, как захотела одна команда – приехать или не приехать. Это было субъективное мнение одного человека – министра спорта Польши.

Если брать и переносить матчи с одной территории на другую, то футбол потеряет свою зрелищность и станет инструментом политических манипуляций.

Россия – самая безопасная страна в мире, мы любим футбол, болельщиков, которые к нам приезжают. Если у министра спорта есть вопросы, то пусть приедет и посмотрит, как проводятся наши матчи внутреннего первенства, и увидит, что его слова не соответствуют действительности», – заявил депутат.

Ранее министерство спорта выступило за перенос матча с Россией на нейтральное поле. Затем Польский футбольный союз сообщил, что обратился в ФИФА за разъяснениями по поводу предстоящей игры.