Депутат Свищев о переносе матча с Польшей: «У нас гораздо спокойнее, чем в Варшаве. Все это политический демарш и попытка связать спорт с этим»

высказался о возможном переносе игры между сборными России и Польши.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук выступил с предложением о переносе стыкового матча отбора ЧМ-2022 на нейтральное поле из-за признания Россией ДНР и ЛНР.

«Однозначно, полякам бояться нечего. Это некая политическая акция с их стороны.

Честно говоря, у нас гораздо спокойнее, чем в Варшаве, и все это прекрасно понимают. А уж с точки зрения организации и мер безопасности соревнований со стороны России, то мы, наверное, наиболее организованная страна в этом плане. Любая страна мира может этому позавидовать.

Все это политический демарш и попытка связать спорт с этим. К сожалению, польские функционеры не хотят остаться в стороне от американцев, британцев и немцев.

А поляки остались не у дел, поэтому им хочется себя проявить и чтобы о них вспомнили. На мой взгляд, они проявляют недальновидность и пытаются через спорт добиться своих местечковых интересов», – сказал председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту.