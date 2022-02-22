Член техкома РФС Мирзоян о переносе игры с Польшей: «Решать будет ФИФА. Не понимаю, что случилось с Польшей. Постоянно истерия»

Александр Мирзоян высказался о возможном переносе матча между сборными России и Польши.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук выступил с предложением о переносе стыкового матча отбора ЧМ-2022 на нейтральное поле из-за признания Россией ДНР и ЛНР.

«В Польше заявили – это их видение и право. Решать будет . Есть люди, которые решают эту ситуацию. Будет так, как они примут.

Не понимаю только, что случилось с Польшей. Истерия? Она уже сколько идет. Постоянно истерия. Может, им нравится подобный образ жизни – быть истериками. В любом случае есть проводящая организация. Люди там разумные. У нас все спокойно, мы готовимся проводить матч», – сказал член технического комитета .