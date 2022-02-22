Тренера «Аякса» Богарда обвинили в сексуальных домогательствах в 2020-м. Клуб не стал увольнять его, решив, что это личное дело

Тренер был обвинен в сексуальных домогательствах, но клуб не уволил его.

В 2020 году женщина, чье имя не называется, подала жалобу в «Аякс» на помощника Эрика тен Хага, обвинив его в сексуальных домогательствах. Также женщина анонимно обратилась в правоохранительные органы.

После жалобы юрист потерпевшей и «Аякс» организовали независимое расследование произошедшего. Оно длилось почти шесть месяцев, так как изучались сотни сообщений и видео.

По итогам расследования выяснилось, что Богард вел себя «неуважительно и агрессивно». Клинический психолог диагностировал женщине посттравматическое стрессовое расстройство из-за действий бывшего игрока «Барселоны».

Позже результаты расследования были представлены «Аяксу». В клубе решили, что это дело не касается работы Богарда в клубе, и не стали наказывать тренера. При этом специалист контактировал с женщиной и в рабочее время.

Комментируя материал NRC о произошедшем, в «Аяксе» заявили следующее: «При получении таких жалоб мы хотим сделать все, чтобы аккуратно разобраться в ситуации, как хороший работодатель».

Ранее «Аякс» уволил спортивного директора Марка Овермарса из-за неуместных сообщений женщинам-коллегам. Он отправлял фото пениса сотруднице клуба.