Ван дер Сар и совет «Аякса» узнали о поступках Овермарса до продления контракта. Клуб провел расследование, а потом уволил Марка

Генеральный директор Эдвин ван дер Сар и наблюдательный совет «Аякса» стали получать первые сведения о непристойных поступках бывшего спортивного директора за пару недель до его увольнения.

7 февраля стало известно, что Овермарс писал неуместные сообщения женщинам-коллегам. Позже появилась информация, что в числе прочего он отправлял одной из сотрудниц фото пениса. «Аякс» принял решение уволить Марка.

28 января Овермарс официально продлил контракт с «Аяксом» до 2026 года. По словам ван дер Сара, незадолго до этого он и совет клуба получили определенную информацию о поступках Овермарса.

Однако «Аякс» сначала провел внутреннее расследование, пригласив для этого независимое агенство, а уже после этого выступил с официальным заявлением.