Семин о Валиевой: «Ей нужно забыть это недоразумение и продолжать работать»

поддержал .

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» посоветовал российской фигуристке забыть о ситуации, произошедшей на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Камиле нужно продолжать работать! Не надо вспоминать эту ситуацию.

Главное – начать тренироваться, как она делала это раньше. Ей нужно забыть это недоразумение», – сказал Семин.

На Играх Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, а в личном зачете после ошибок в произвольной программе заняла четвертое место.

После прокатов за команду выяснилось, что в декабре 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

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