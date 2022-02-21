Александр Жуков: «На сегодняшний день Валиева – номер один в фигурном катании. Уверен, она еще будет олимпийской чемпионкой»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о тренерских качествах Этери Тутберидзе, а также о перспективах фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее спортсменка заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Перед этим стало известно, что в декабре она сдала положительный допинг-тест, но Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей продолжить выступления до выяснения всех обстоятельств.

«Тутберидзе является выдающимся тренером и педагогом. Я смотрю на Евгению Медведеву и Алину Загитову, которые сейчас по телевизору выступают и поддерживают наших спортсменов.

Это говорит о том, что они нашли себя в жизни, а это заслуга Этери Тутберидзе. Я думаю, что судить по телевизионной картинке о каких-то неправильных воспитательных мерах – это просто неправильно.

Олимпиада прошла прекрасно. Эта история с Валиевой никак не может затмить блестящие выступления наших фигуристов. Я лично наслаждался каждым прокатом.

Отмечу потрясающее катание Валиевой в командных соревнованиях. Я считаю, что на сегодняшний день она номер один в фигурном катании. Эта история ее не сломает. Уверен, что она еще будет олимпийской чемпионкой», – сказал Жуков.