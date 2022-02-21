Гамова о скандале с Валиевой: «Нет никакого всемирного заговора против России, есть безалаберность и разгильдяйство. Кто эти люди, которые «подставили» Камилу?»

Двукратная чемпионка мира по волейболу прокомментировала скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022, а также реакцию на серебро.

«Все следили за фигурным катанием на Олимпийских играх и переживали за , то, что выпало на долю этой девочки, не пожелаешь и врагу!

Реакция Саши Трусовой потрясла не меньше, я смотрела это видео и не понимала, почему мне рвет душу и сердце, глядя на них, почему так близко и глубоко я воспринимаю их эмоции... Слова «Вы все знали! Все знали!» наталкивают только на одно, а все ли в порядке в команде фигуристок?!

Да, и я поняла, почему так близко я восприняла эмоции Саши, почему так близки и понятны – обида, злость,беспомощность. Афины-2004, финал против Китая... мы проиграли 2:3, ведя 2:0, эмоции были те же...

Только из-за проигрыша? Нет! Я до сих пор уверена, если бы тренер взял в Афины Настю Беликову, результат мог быть другим, если бы дал Лизе Тищенко прооперироваться раньше, чтобы было время на восстановление, все было бы иначе!

А почему он не взял Беликову, вернувшуюся с Гран-при перед ОИ в статусе лучшего блокирующего? Это тот случай, когда тренер поставил свои амбиции выше команды... Вот и все... Время идет, но это почему-то не забывается и не отпускает до конца...» – написала Гамова.

«Катюш, я с тобой согласна. Можно проиграть, можно ошибиться, зная, что ты при этом сделал все и выложился на 100%, и весь твой антураж выполнил работу по максимуму. Но когда проблемы создаются от безалаберности, разгильдяйства и личного эгоизма – это нельзя терпеть.

Мне очень интересно, кого накажут за историю с Валиевой, и только не надо историй про всемирный заговор!» – написала в комментариях экс-волейболистка сборной России Елизавета Тищенко.

«Нет никакого всемирного заговора против России, правильно ты говоришь, есть безалаберность и разгильдяйство, в этом наша беда! Кто ответит за то,что в организм ребенка 14 лет попали запрещенные вещества? Кто эти люди, которые «подставили» Камилу?» – ответила Гамова.

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