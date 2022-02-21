Обамеянг – первый игрок в XXI веке, сделавший хет-трик в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Ла Лиге

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Пьер-Эмерик Обамеянг установил уникальное достижение.

Нападающий «Барселоны» забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (4:1). Это его первые голы за каталонцев после перехода из «Арсенала».

Таким образом, габонский форвард стал первым игроком в XXI веке, сделавшим хет-трик во французской Лиге 1, немецкой Бундеслиге, английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге.

Во Франции воспитанник «Милана» играл за «Дижон», «Лилль», «Монако» и «Сент-Этьен», в Германии – за «Боруссию» Дортмунд, в Англии – за «Арсенал».

Подробную статистику выступлений Пьера-Эмерика смотрите здесь.

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