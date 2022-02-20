Обамеянг о первом хет-трике за «Барсу»: «Я забивал 3 гола на «Месталье» за «Арсенал». Этот стадион немного похож на мой дом»

высказался о первом хет-трике за «Барселону».

32-летний нападающий сделал дубль в матче 25-го тура против «Валенсии» (4:1). Однако после игры гол хавбека Педри переписали на габонца.

Это первые голы Обамеянга за каталонцев после перехода из .

– Я очень рад, особенно потому, что мы победили.

Сегодня мы играли очень хорошо и взяли три очень важных очка. Теперь нам предстоит очень важная игра в четверг против «Наполи». Сегодняшний матч дает большую уверенность, что мы победим и в этой игре.

– У вас роман с «Местальей». Здесь, будучи игроком «Арсенала», вы делали хет-трик в 2019-м.

– Да, в последний раз, когда я играл здесь, я сделал хет-трик в Лиге Европы. Сегодня у меня дубль (хет-трик – прим. Sports.ru), так что этот стадион немного похож на мой дом, – сказал форвард.