Обамеянг сделал дубль за 15 минут в игре с «Валенсией» – это его первые голы за «Барселону»

сделал дубль за 15 минут – это его первые голы за «Барселону».

Нападающий сборной Габона дважды отправил мяч в сетку ворот «Валенсии» в гостевом матче 25-го тура .

32-летний футболист отличился на 23-й минуте с передачи левого защитника , а на 38-й ему ассистировал Гави.

Для Обамеянга это первые результативные действия за четыре игры в составе сине-гранатовых. Этой зимой Пьер-Эмерик расторг контракт с и перешел в «Барсу» на правах свободного агента.

В последний раз игрок забивал больше гола за игру в августе 2021-го – хет-трик за «Арсенал» в матче Кубка лиги против «Вест Бромвича» (6:0). Его статистика – здесь.

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