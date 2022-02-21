Аршавин о матче с «Бетисом»: «Шансы «Зенита» невелики. Скорее всего, придется обороняться»

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Андрей Аршавин считает мизерными шансы «Зенита» в матче с «Бетисом».

Бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга и заместитель гендиректора по спортивному развитию высказался о том, как будет проходить ответный стыковой матч Лиги Европы 24 февраля в Испании. Первая игра завершилась победой испанцев – 3:2.

«Будет очень тяжело. Скорее всего, «Зениту» придется обороняться. На мой взгляд, шансы невелики», – сказал Аршавин.

Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме

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