Юрий Семин: «Зенит» играл на очень хорошем уровне с «Бетисом», если убрать первые 20 минут. Надо исправить ситуацию»

оценил шансы «Зенита» в матче с «Бетисом».

В первом стыком матче за выход в 1/8 финала «Зенит» дома уступил испанцам (2:3), ответная игра – 24 февраля.

– Какое впечатление оставила игра в Петербурге?

– Если убрать первые 20 минут, то можно сказать, что «Зенит» играл на очень хорошем уровне. И были достаточно большие шансы. Но в эти 20 минут наделали столько ошибок, что они в итоге повлияли на результат – 2:3.

А дальше – как обычно: старались все исправить, практически так и сделали, но потом еще одна ошибка помешала добиться положительного исхода.

– Как оцените шансы «Зенита» в ответной игре с «Бетисом» в Испании?

– Наверное, надо постараться исправить эту ситуацию в целом. Тем более, как мне кажется, физически «Зенит» сейчас хорошо подготовлен.

– Подсчитано, что общая стоимость игроков составляет 250 млн евро, тогда как стоимость игроков «Зенита» составляет порядка 170 миллионов евро.

– Сейчас уже нечего считать. Есть игра, надо постараться ее выиграть, – сказал бывший тренер «Локомотива».

Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме