Олег Романцев: «Зенит» споткнулся, а не упал, победная миссия не невыполнима. Оборона «Бетиса» не из разряда непроходимых»

верит в победу «Зенита» над «Бетисом» в Испании.

Бывший главный тренер «Спартака» оценил шансы команды из Санкт-Петербурга после поражения в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала (2:3). Ответная встреча пройдет 24 февраля.

«С учетом того, что забитые в гостях голы теперь оцениваются одинаково, победная миссия «Зенита» не представляется невыполнимой. К тому же оборона , как выяснилось, не из разряда непроходимых.

Надеюсь, домашняя неудача даст толчок для выхода на игровой уровень, которым команда Семака блеснула в середине первого тайма. «Зенит» только споткнулся, а не упал!» – сказал Романцев.

Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме