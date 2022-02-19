Семак о подготовке к «Бетису» в Марбелье: «Поля на базе «Зенита» в Петербурге в непригодном состоянии»

критически высказался о полях на базе «Зенита».

– «Зенит» прибыл в Марбелью на третьи мини-сборы. Расскажите о ближайших планах команды.

– Это не совсем мини-сборы. Ввиду того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии, нам пришлось ехать и готовиться к ответному матчу против в Марбелье. Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь.

– Вместе с командой в Марбелью прибыл . В каком он состоянии? Как себя чувствуют футболисты, которые провели первый официальный матч года?

– Есть небольшие проблемы. Серьезная – только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что он быстро наберет форму. Конечно, быстро – понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров.

– Вы не раз говорили, что зимние сборы, особенно первый, получились немного смазанными. Можно ли здесь что-то наверстать?

– Конечно, всегда есть над чем работать, когда есть недельный цикл между играми. Над чем-то поработаем дополнительно, завтра-послезавтра будем работать в двухразовом режиме. За два дня – непосредственно будем готовиться к игре.

– Если говорить о линии атаки, то насколько готовы Дзюба, Клаудиньо, ?

– Готовы, они играли, все начинали в стартовом составе. Все готовы, – заявил главный тренер .